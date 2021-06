Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Začneme spolu aneb kolama dolů 2021

KRAJ - Středočeští dopravní policisté vyjeli s motorkáři až na polygon na Příbramsku

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, pořádá již 3. ročník preventivního projektu ZAČNEME SPOLU ANEB KOLAMA DOLŮ. Cílem tohoto projektu je oslovení motorkářů, prezentace nových bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny. Přičemž primárně jde o snížení následků a počtu dopravních nehod zaviněných motorkáři a zároveň o osvětu všech účastníků silničního provozu, aby zdokonalování se v řidičských dovednostech považovali za aktivní prvek vlastní bezpečnosti.



V rámci projektu v roce 2021 mělo proběhnout 10 společných jízd policistů s motorkáři napříč republikou s následnou ukázkou výcviku na daném polygonu. Vzhledem k epidemielogickým a dalším opatřením bylo 9 jízd zrušeno a uskutečnila se až ta dnešní, a my jsme velmi rádi, že právě ta jízda, která proběhla ve Středočeském kraji.



Na společnou jízdu policistů a motorkářů se ve Středočeském kraji zaregistrovalo celkem 221 motorkářů, kteří se v ranních hodinách dostavili na místo registrace v Příbrami. Tam od policistů dostali na bezpečnou cestu reflexní šle a pásky. Poté celou akci zahájil náměstek pro vnější službu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Ing. Bc. Jan Tulach, který motorkáře přivítal na 3. ročníku této dopravně preventivní akce, popřál jim hezkou společnou jízdu a zároveň je pozval i na pokračující program na polygunu v Dlouhé Lhotě na Příbramsku.

Výjezd motorkářů proběhl organizovaně za doprovodu dopravních policistů na motocyklech. Společná jízda se uskutečnila na trase v rozsahu cca 90 km. Následně policisté společně s motorkáři dojeli do výcvikového centra na polygon Max cars v Dlouhé Lhotě. Tam si všichni motorkáři mohli vyzkoušet bezpečnou jízdu, podívat se na několik dynamických ukázek, navštívit policejní stánek s preventivními předměty, využít služeb optometristy, který zájemcům změřil zrak a dal případné rady, navštívit stánek BESIPu, nebo shlédnout několik kaskadérských ukázek na čtyřkolce a od zdravotníků shlédnout ukázku záchrany zraněného motorkáře.

Ačkoli byly dnešní teploty opravdu tropické, nikomu to náladu nekazilo a všichni účastníci si společnou akci užili a byli moc rádi, že to současná situace konečně dovolila.

Doufáme, že i další ročníky proběhnou již bez komplikací a budeme se znovu těšit v roce 2022. Jezděte bezpečně a vždy kolama dolů.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. června 2021





