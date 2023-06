Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zachránili lidský život

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Policisté z dálničního oddělení muže resuscitovali do příjezdu ZZS.

Včera, 5. června 2023, krátce po půl jedné odpoledne byli policisté z dálničního oddělení Rudná vysláni na Havlíčkovo náměstí v Rudné u Prahy, kde měl zkolabovat muž.

Policisté pprap. Zuzana Kotěrová a prap. Libor Potůček okamžitě vyjeli na uvedené místo, kde se skutečně nacházel muž, u kterého došlo k náhlé srdeční zástavě. Podle informací od bratra a kamaráda, kteří 56letého muže doprovázeli na oběd, se mu náhle udělalo nevolno a na místě zkolaboval. Ti okamžitě zavolali na linku 155 a započali laickou první pomoc a resuscitaci, a to až do příjezdu policistů, kteří byli na místě do několika málo minut.

Policisté pacienta převzali do své péče, pokračovali v nepřímé masáži srdce a nachystali si přístroj AED (defibrilátor), který je součástí výbavy služebních vozidel. Přístroj následně doporučil dva výboje a životní funkce 56letého muže se podařilo obnovit, následně jej policisté předali do péče záchranářů, kteří muže převezli do pražské nemocnice.

Okamžitou reakcí a pomocí od bratra a kamaráda a následnou resuscitací ze strany policistů se podařilo muže zachránit.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

6. června 2023

