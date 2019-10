Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.

KRAJ – Aktualizovaná mobilní aplikace přináší nové informace v souvislosti se zabezpečením majetku.

S příchodem podzimu a chladnějšího počasí přichází také období ,,zazimování“ rekreačních objektů. Pro majitele těchto víkendových zázemí to znamená jediné, řádně zabezpečit svoji nemovitost a odradit tak případné zloděje od páchání trestné činnosti. Jak již název napovídá vzniklý projekt ,,Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ se zabývá problematikou majetkové kriminality. Projekt se kromě návodů na ochranu rekreačních objektů zaměřuje také na zabezpečení domů, paneláků a garáží. Kombinuje technické a elektronické zabezpečení a jejich nejvhodnější kombinace s cílem snížit kriminalitu na úseku majetku.

V rámci projektu byla vytvořena také mobilní aplikace ,,Zabezpečte se“, která je od 15. října 2018 dostupná ke stažení na Google Play i App Store. Jejím hlavním úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek.

V letošním roce byla aplikace vylepšená o několik informací navíc. Přináší nové návody k používání trezorů a mechatronických zabezpečovacích zařízení. Právě trezory jsou jednou z nejčastějších věcí, kterou pachatelé při vloupání hledají. Moc dobře totiž vědí, že do těchto zabezpečovacích zařízení si lidé neukládají běžné věci, ale předměty cenné, drahé nebo větší finanční obnosy. Proto je třeba myslet na to, kam trezor prakticky uložit a jak ho zabezpečit. A právě s tímto problémem nám může pomoci aplikace ,,Zabezpečte se“.

Uživatelé aplikace zde naleznou také informace související s uložením krátkých a dlouhých zbraní, jelikož i ty jsou cílem pachatelů vloupání. Čísla hovoří jasně, v roce 2018 se tímto způsobem ztratilo 22 krátkých střelných zbraní a 65 dlouhých střelných zbraní.

Středočeští policisté se do projektu zapojují především v rámci preventivních aktivit a v souvislosti s kontrolami chatových oblastí. Každoročně uskutečňují akce, při kterých kontrolují, zda se do rekreačních objektů někdo nevloupal nebo se o to alespoň nepokusil. Policejní hlídky touto aktivitou zároveň předcházejí trestné činnosti. Téměř v každé osadě žije pár místních, kteří zde zůstávají celoročně. Policisté tak mají možnost jim předat cenné rady a informace, jak správně ochránit sebe i svůj majetek. Prevence má tak veliký podíl na klesající tendenci krádeží vloupání do bytů, víkendových chat i rodinných domků ve Středočeském kraji. Situaci během šesti let (2014 – září 2019) v celém kraji ale i na jednotlivých územních odborech znázorňují grafy ve fotogalerii níže.

Hlavním cílem projektu je probudit v majitelích rekreačních objektů zájem o ochranu svého majetku. Zároveň poukazuje na to, že bychom neměli být lhostejní k dění kolem sebe, všímat si neznámých osob a projíždějících vozidel a v případě podezření se obrátit na Policii ČR.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí PČR

18. října 2019

