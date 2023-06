Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Muže zadrželi do dvaceti minut po loupeži

PŘÍBRAM - Ohrožoval mladou ženu nožem, rozbil okno auta, z něho pak donutil ženu vystoupit a sám s vozem odjel. Již je obviněný z několika trestných činů.

V úterý večer se policistům z příbramské hlídkové služby podařilo do dvaceti minut po oznámení na linku 158 zadržet mladíka, který ohrožoval mladou ženu nožem a s jejím vozem se pak snažil ujet.

Značně nepříjemný zážitek má za sebou mladá žena, která se v úterý, deset minut po devatenácté hodině večer, obrátila prostřednictvím linky 158 s žádostí o pomoc na policisty.

K vozidlu ženy, při cestě do jednoho z příbramských nákupních center, přistoupil neznámý mladík a zabodl nůž do okénka u řidiče. Vyděšená žena se ve voze zamkla a po ujetí několika metrů od tohoto muže okamžitě kontaktovala policisty.

Mladík jí ale následoval a nožem se zhruba patnácticentimetrovou čepelí jí okénko rozbil. Nožem pak ještě mladou ženu ohrožoval, požadoval po ní peníze a následně jí donutil vůz opustit. Sám pak do auta nasedl a snažil se odjet kolem fotbalového hřiště směrem na Prahu. Tam z vozidla, které mu přestalo jet, vystoupil.

To už byli na místě policisté z příbramské hlídkové služby, kteří muže, který ještě stačil na útěku rozbít batohem přední sklo dalšího vozu, pod hrozbou namířené střelné zbraně a následného použití donucovacích prostředků – hmatů, chvatů, velice rychle zpacifikovali a přiložili mu pouta. Následně u něho policisté provedli orientační test na OPL a dechovou zkoušku. Pozitivní byla pouze jedna z nich, a to na alkohol, kdy mladý muž nadýchal 1,3 promile alkoholu.

Policisté tak svým rychlým a profesionálním zákrokem zadrželi dvacet minut po činu teprve 19letého mladíka, kterého již kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže a z trestných činů výtržnictví, poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci.

Mladý muž byl vzhledem ke špatnému psychickému stavu umístěn do zdravotnického zařízení. V případě, že soud uzná jeho vinu, může být ohrožen trestní sazbou v rozmezí od dvou do deseti let.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

1. června 2023

