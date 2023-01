Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Konec roku a Nový rok ve Středočeském kraji

KRAJ – Silvestrovská služba byla náročná. Policisté vyjížděli k více než 500 událostem.

Středočeští policisté během posledního dne roku 2022 a v Novém roce měli opravdu dost práce. Od rána 31. prosince do půlnoci vyjížděli k více než 300 událostem a od půlnoci prvního dne letošního roku do rána ke 232 případům. Všechny tyto nahlášené počty událostí ve středních Čechách přijímalo pět operačních důstojníků vyřizujících telefonáty na tísňové lince 158, kteří se při „silvestrovské“ službě nezastavili. Těm byla nápomocná k vyřizování hovorů také 3 podpůrná pracoviště. Čtyřiadvacetihodinová služba, dle zhodnocení operačních důstojníků, patřila rozhodně k těm náročnějším.

Nejčastěji policisté vyjížděli k požárům, v počtu 84, které se ale naštěstí obešly bez vážných zranění či bez zranění osob. Druhým nejčastějším oznámením bylo narušení občanského soužití či rušení nočního klidu, kdy se jednalo o 75 takových událostí. Dále byli povoláni k celkem 53 dopravním nehodám, z nichž dvě byly tragické.

K nejvážnějším dopravním nehodám ve středních Čechách vyjížděli policisté z kladenského a rakovnického územního odboru. Po pravém poledni 31. prosince 2022 byli povoláni policisté k tragické nehodě motocyklisty s osobním vozidlem, k níž došlo ve Zlonici na Kladensku. Tam 30letý řidič motorky měl dle dosavadního šetření jet za osobním autem, jehož řidič na křižovatce odbočoval, avšak tohoto manévru si pravděpodobně nevšiml motocyklista, který následně do vozu narazil. K motorkáři se okamžitě seběhli svědci nehody, započali s první pomocí, v čem je pak vystřídala policejní hlídka a záchranáři, nicméně nakonec se muže bohužel nepodařilo zachránit a na místě zemřel.

K další dopravní nehodě, tentokrát dvou osobních vozidel, došlo po 13. hodině na silnici mezi obcí Lišany a Rakovníkem. Podle prvotního šetření měl 19letý řidič předjíždět jiné vozidlo, přičemž se čelně střetl s protijedoucím automobilem 89letého muže. Mladý řidič ze střetu vyvázl s lehkým zraněním, avšak senior utrpěl vážná zranění, se kterými byl vrtulníkem transportován do jedné z pražských nemocnic. Tam ale bohužel nakonec svému zranění podlehl.

Také kriminalisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vyjížděli poslední den v roce 2022 k velmi smutné události do Poděbrad. Zabývají se úmrtím novorozence, u kterého nařídili soudní pitvu za účelem zjištění okolností smrti.

Na Silvestra vpodvečer nebyl klid ani přímo v Městci Králové na Nymbursku. Tam byla povolána policejní hlídka na základě oznámení k agresivnímu muži, který napadal členy rodiny. Po příjezdu policistů na místo muž na ně útočil sekerou, ti ho opakovaně vyzývali, aby zanechal svého protiprávního jednání s tím, že pokud neuposlechne, budou použity z jejich strany donucovací prostředky. Na výzvy muž ale nereagoval, ani výzva hrozba namířenou střelbou zbraní nebyla účinná a útok z jeho strany stále trval. Proto byla ze strany policie použita proti agresivnímu muži služební zbraň. Útočník byl zasažen do dolní končetiny a do oblasti břicha, s čímž skončil v péči lékařů. Posléze byl vrtulníkem transportován ve stavu mimo ohrožení života do nemocnice. Tato událost nadále zůstává v kompetenci nymburských kriminalistů.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

1. ledna 2023

vytisknout e-mailem