Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečnost na silnicích je pro nás prioritou

KRAJ- Středočeští policisté uspořádali akci zaměřenou na bezpečnou jízdu v zimě.

Ačkoli byly čtvrteční ranní teploty 9. února hluboce pod bodem mrazu, vydali se středočeští dopravní policisté společně s policisty oddělení tisku a prevence na dálnici D10, kde se věnovali kontrolám řidičů, ale především preventivním aktivitám a informovanosti řidičů v oblasti bezpečné jízdy v zimních měsících.



Mnoho řidičů vyjede v zimě na silnici, aniž by si správně očistili vozidlo od sněhu, ledu nebo námrazy a mají tak sníženou viditelnost a rozhled za jízdy. Tím pak ohrožují nejen sebe, ale i další účastníky v silničním provozu.

Cílem této akce nebylo zkontrolovat co nejvíce řidičů a pokutovat je, nýbrž si s nimi pohovořit na téma bezpečnostních rizik v zimních měsících a seznámení s bezpečnostními riziky, které s sebou nesprávné očištění vozidla od sněhu, ledu či námrazy nese.

Povinnosti řidiče a výhled z vozidla upravuje § 5 odst. 2) písm. i) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Toto ustanovení se též vztahuje na boční zrcátka. Ustanovení je zamířeno na špatnou praxi některých řidičů na zimních silnicích, s ledem na sklech a čepicí sněhu na střeše, čímž ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Tento přestupek může být vyřešen na místě příkazem do výše 2000 Kč nebo ve správním řízení v rozmezí 1500 – 2500 Kč + náklady řízení.

V období od 1. listopadu 2022 do 8. února 2023 řešili středočeští dopravní policisté 36 případů, které souvisí se sněhem či mrazem (špatně očištěné vozidlo, snížený výhled z vozidla), ve 4 případech spojených i s dopravní nehodou.

Povinnosti řidiče a led na vozidle upravuje § 5 odst. 2) písm. j) stejného zákona. Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Ustanovení je opět zamířeno na špatnou praxi některých řidičů na zimních silnicích, s ledem na střeše vozidel nebo na nákladu, čímž ohrožují ostatní účastníky silničního provozu a tím také bezpečnost provozu. I v tomto případě lze na místě uložit pokutu do výše 2000 Kč a ve správním řízení v rozmezí 1500 – 2500 Kč + náklady řízení.

Právě led na nákladních vozidlech bývá v zimě velký problém. Ze špatně očistěných nákladních vozidel často během jízdy odpadávají někdy i obrovské kusy ledu, které mohou ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Nejen řidiče a jejich vozidla, ale i chodce. Velký kus ledu může zničit celé vozidlo a v tom nejhorším případě způsobit i smrtelné zranění.

V období od 1. listopadu 2022 do 8. února 2023 řešili středočeští dopravní policisté 21 dopravních přestupků souvislosti s ledem na vozidle, v 5 případech spojených i s dopravní nehodou.

Středočeští policisté do dnešní akce zapojili i drony, které z výšky monitorovaly led na návěsech nákladních vozidel.

V rámci preventivní aktivity rozdali policisté z oddělení tisku a prevence řidičům spreje na rozmrazování zamrzlých skel na vozidle společně se škrabkou a různými reflexními prvky, které jsou zejména v zimních měsících, kdy je snížená viditelnost, o to více potřeba.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

9. února 2023

vytisknout e-mailem