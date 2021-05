Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj se vloupal do trafiky

BEROUNSKO – Zmizely cigarety a finanční hotovost.

Policisté obvodního oddělení Beroun nyní prošetřují případ vloupání do prodejny trafiky v Berouně, který byl oznámen na policejní služebnu dne 19. května 2021.

Dosud neznámý pachatel za užití násilí vnikl do vchodových dveří prodejny tabáku v Havlíčkově ulici v Berouně, a to v časovém rozmezí od 15.30 hodin dne 18. května 2021 do 05.15 hodin následujícího dne. Následně z prostoru prodejny odcizil finanční hotovost a dosud nezjištěné množství cigaret a mobilní telefon značky Redmi 9. Pachatel při vloupání poškodil nejen mechanismy zámků u dveří, ale také skleněnou výplň, tři kusy rozet kování a pokladnu. Svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 28 400,-Kč, a to odcizením a poškozením majetku. Škoda na odcizených cigaretách bude dodatečně vyčíslena.

Policisté v současné době tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminovaném čase spatřili poblíž prodejny tabáku v Havlíčkově ulici v Berouně pohyb podezřelé osoby, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. května 2021





vytisknout e-mailem