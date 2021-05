Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ze zloděje se asi stane řemeslník

KLADENSKO - Po vloupání do domu odcizil nářadí.

Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy nyní pátrají po pachateli, který se vloupal do domu a odcizil nářadí.

Neznámý pachatel v době od 22.30 hodin dne 6. května 2021 do 06.00 hodin následujícího dne překonal vysoké oplocení v ulici Milady Horákové v Kladně a poté vstoupil neoprávněně na pozemek u rodinného domu. Za užití násilí poškodil okénko vedoucí do sklepa domu, odkud následně odcizil dva kusy vrtaček značky Black Decker, jednu okružní pilu značky Black Decker a jednu brusku značky Bosh. Pachatel tímto protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 7 700,-Kč.

Policisté v současné době případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž domu v ulici Milady Horákové v Kladně nebo při odchodu s odcizeným nářadím. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal na pozemek a poté do sklepa, odkud odcizil nářadí, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. května 2021

vytisknout e-mailem