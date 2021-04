Zabezpečte se

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

BEROUNSKO – Otevřený dům byl pozvánkou pro zloděje.

Na hořovické policisty se v úterý 27. dubna 2021 obrátil dvaapadesátiletý muž o obce Hředle, aby oznámil, že byl uplynulé noci okraden.

Neznámý pachatel v době od 19:00 hodin dne 26. dubna 2021 do 12:30 hodin dne 27. dubna 2021 vešel otevřenými vraty na pozemek rodinného domu a následně se dostal otevřenými dveřmi i do dílny tohoto domu, ze které si odnesl ruční elektrické nářadí za téměř čtyřicet tisíc korun.

Jednalo se o dvě příklepové AKU vrtačky Dewalt žlutočerné barvy s nabíječkou, čtyřmi bateriemi 5 Ah a dvěma bateriemi 2 Ah. Dále z dílny zmizela AKU vrtačku Makita zelenočerná s nabíječkou a čtyřmi bateriemi 5 Ah a svítilna Makita. Zloděj nepohrdl ani příklepovým AKU utahovákem Makita.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňovaného domu v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hořovice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Pocit bezpečí je bezpochyby pro každého z nás velmi důležitý. Co vše můžeme učinit pro to, abychom podstatně snížili riziko vloupání do našich příbytků, či jiných prostor? Jednou z věcí, jak snížit riziko, abychom se nestali terčem nezvaných návštěvníků, je prevence.

Doporučujeme dodržovat několik základních rad a doporučení.

• Zamykejte pečlivě všechny dveře a okna. Použijte bezpečnostní prvky, jako jsou bezpečnostní folie či mříže. Pořiďte si kvalitní bezpečnostní zámek na dveře a panoramatické kukátko.

• NIKDY nenechávejte klíče pod rohožkou nebo uschované v květináči. Jsou to většinou první místa, kam se zloději podívají. Předměty, jako žebřík nebo nářadí uskladněte. Balkon není ideální úschovna.

• Doporučujeme také si chránit svůj majetek kamerovým zařízením. Elektrický zabezpečovací systém (EZS) dokáže signalizovat nežádoucí vniknutí do objektu. Součástí EZS bývá zvuková siréna, která může pachatele vystrašit a upozornit okolí na narušení zabezpečeného místa.

• V době vaší nepřítomnosti (pracovní jednání, dovolená..) se domluvte s příbuznými nebo sousedy, aby opuštěné prostory kontrolovali. Pokud vlastníte cennosti (šperky, větší finanční obnos, cenné sbírky apod.) uschovejte je důkladně, nejlépe se domluvte s rodinnými příslušníky nebo cenné věci uložte v peněžních ústavech) Doporučujeme si udělat seznam cenností a nafotit je.

• Nesdělujte na sociálních sítích, kam vyrážíte a na jak dlouho.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. dubna 2021

