Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výsledky dubnového SPEED MARATHONU

BEROUNSKO – I přes hojnou medializaci akce, museli policisté řešit značné množství dopravních přestupků.

Berounští policisté se v pátek 19. dubna zapojili do celorepublikové akce s názvem SPEED MARATHON. Jedná se o opakující se událost, která je realizována evropským sdružením ROADPOL a která je primárně zaměřená na dodržování rychlostních limitů. Zvláštností této akce je zapojení široké veřejnosti do plánování míst měření. Bohužel i přes to, že policisté dopředu zveřejnili, kde bude měření rychlostí probíhat, byla právě překročená rychlost, tím nejčastějším porušením zákona.

A jak jsme si vedli na Berounsku? Dopravní policisté provedli několik desítek kontrol, z nichž u 15 řidičů zjistili překročení nejvyšší povolené rychlosti. Téměř většinu prohřešků vyřešili policisté příkazem na místě. V jednom případě oznámili porušení zákona správnímu orgánu. Dva řidiči řídili pod vlivem návykových látek a jeden řidič při řízení telefonoval. Na pokutách policisté vybrali 25 500 korun českých.

Touto akcí ale nekončíme. V následujících dnech budeme v dopravních kontrolách pokračovat. Pamatujte, že společnou zodpovědností, přispějeme k větší bezpečnosti na našich silnicích.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

22. dubna 2024

