Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavebního kontejneru

BEROUNSKO – Zloděj odcizil brusku.

V době od 18.00 hodin dne 20. 6. 2019 do 06.30 hodin dne 21. 6. 2019 v Králově Dvoře, v ulici Fučíkova, na staveništi silničního mostu, provedl neznámý pachatel vloupání do zde umístěného kovového stavebního kontejneru. Poté co se mu podařilo překonat jeho zajištění, do něj vnikl a odcizil zde úhlovou brusku zn. Herman. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 2.600,-Kč.

Po neznámém zloději pátrají berounští policisté, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění na tel. 974 872 700.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

24. června 2019

vytisknout e-mailem