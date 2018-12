Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rodinných domů

BEROUNSKO – Policisté řeší hned tři případy během tří dnů.

Policisté se aktuálně zabývají hned třemi případy vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během tří dnů na našem okrese. Kriminalisté zatím nevylučují, že by tyto případy mohl mít na svědomí stejný pachatel nebo skupina pachatelů.

K prvnímu případu došlo v době od 14. 12. 2018 od 16:45 hodin do 23:00 hodin v obci Zdice v ulici Polní, kde neznámý pachatel v zadní části rodinného domu vypáčil a následně rozbil skleněnou výplň u francouzského okna, kterým vnikl dovnitř. Dům poté prohledal a odcizil finanční hotovost, šperky a elektroniku. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 355.000,-Kč.

K druhému případu došlo dne 15. 12. 2018 v době od 18:55 hodin do 20:43 hodin v Berouně, v ulici Zahořanská, kde neznámý pachatel překonal vrata oplocení, vnikl na pozemek rodinného domu, kde se pokusil vypáčit vstupní plastové dveře, což se mu nepodařilo. Poté vypáčil francouzské dveře, vnikl dovnitř, dům prohledal a odcizil finanční hotovost a osobní věci s doklady. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 29.200,-Kč.

K třetímu případu došlo v době od 16:00 hodin dne 13. 12. 2018 do 15:00 hodin dne 16. 12. 2018 v obci Bavoryně. Neznámý pachatel zde nejprve překonal oplocení u rodinného domu. Po vniknutí na pozemek vypáčil okno vedoucí do domu a tímto vniknul dovnitř. V domě prohledal místnosti a odcizil zde šperky, finanční hotovost, osobní věci a elektroniku. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 258.900,-Kč.

V současné době kriminalisté pátrají po neznámém pachateli nebo skupině pachatelů, vyhodnocují zajištěné stopy a žádají kohokoliv, kdo by měl informace související s těmito případy nebo takové, které by vedly ke ztotožnění neznámých zlodějů, aby je policistům předal. Není vyloučeno, že se zloděj nebo zloději budou snažit odcizené věci nabízet k prodeji.

Policisté upozorňují občany, pokud se stanou obětí takového jednání a zjistí, že do jejich obydlí bylo provedeno vloupání, aby v žádném případě nevstupovali dovnitř a neprodleně na místo přivolali policisty. Tento postup je důležitý hned ze dvou důvodů, za prvé není jistota, zda se uvnitř ještě pachatel nenachází (mohl by zaútočit) a za druhé by lidé svým vstupem dovnitř a následným pohybem mohli zničit důležité stopy, které zde pachatel zanechal.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

17. prosince 2018

vytisknout e-mailem Google+