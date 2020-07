Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rekreačního domku

BEROUNSKO – Navštívil vaši nemovitost nezvaný host?

Policisté Obvodního oddělení Hořovice prošetřují vloupání do rekreačního domu v katastru obce Lechovice – Obora. Zatím nezjištěný pachatel vnikl do domu v době od 17:30 hodin dne 12. července 2020 do 18:00 hodin dne 19. července 2020, kdy nejprve odstranil visací zámek na petlici vchodových dveří, následně tyto otevřel a celý objekt prohledal. Z nemovitosti si poté odnesl LCD televizor, notebook, holicí strojek a šest plechovek piva. Celkem byla škoda na odcizených věcech vyčíslena na 16.870,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody a pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až na tři roky.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hořovice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Aby k podobným případům nedocházelo, nebo byly eliminovány, může přispět i majitel správným zabezpečením objektu.

Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice.

Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centrální ochrany.

Také přinášíme několik rad, jak pomoci policii s vyšetřováním této trestné činnosti:

Cennější věci nenechávejte v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.

Při pobytu v chatě si všímejte pohybu neznámých osob automobilů. Svědectví je důležitým vodítkem pro práci Policie ČR.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla.

Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu. Neuklízejte po zlodějích a věc neprodleně oznamte polici

21. července 2020

