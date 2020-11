Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rekreační chalupy

BEROUNSKO – Navštívil vaši nemovitost nezvaný host?

Návštěvnost rekreačních objektů má v průběhu roku svá neměnná pravidla. V zimních měsících je lidé obývají jen velmi zřídka, výjimku tvoří objekty vhodné k celoročnímu užívání. Větší intenzita návštěv přichází na jaře, kulminuje v létě a na podzim začíná slábnout. Objekty se zazimovávají a rekreanti čekají opět na jaro. Celý tento cyklus se neustále opakuje.

Pachatelé si ke krádežím vybírají právě zimní období, kdy jsou rekreační objekty opuštěné. I přes veškerou snahu Policie ČR se nedaří tato trestná činnost zcela vymýtit. Policisté nárazově v zimě kontrolují vytipované lokality, během celého roku preventivně působí na majitele nemovitostí. Čas od času se však bohužel objeví vloupání do rekreačního objektu.

Oznámení o vloupání do chalupy, přijali 12. listopadu 2020 policisté Obvodního oddělení Hořovice od pětasedmdesátileté žena z Prahy. Do její rekreační chaty v obci Otmíče v době od 7. listopadu 2020 do 12. listopadu 2020 vnik bez poškození dvoukřídlého okna neznámý. Objekt prohledal a následně z domu odcizil dřevěné vyřezávané hodiny, skleněný popelník a bezpečnostní rozkládací desky do lodi, čímž majitelce způsobil škodu ve výši 3.500,- Kč.

Případ je prošetřován jako trestný čin porušování domovní svobody a krádež a jelikož se pachatel skutku dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod 391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňovaného domu v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hořovice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Aby k podobným případům nedocházelo, nebo byly eliminovány, může přispět i majitel správným zabezpečením objektu.

Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice.

Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centrální ochrany.

Také přinášíme několik rad, jak pomoci policii s vyšetřováním této trestné činnosti:

Cennější věci nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.

Při pobytu v chatě si všímejte pohybu neznámých osob automobilů. Svědectví je důležitým vodítkem pro práci Policie ČR.

Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimním období. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla.

Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu. Neuklízejte po zlodějích a věc neprodleně oznamte policii.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18 listopadu 2020

