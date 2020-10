Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do kolárny panelového domu

BEROUNSKO – Odcizením zasklení balkonů zloděj způsobil škodu přes dvě stě padesát tisíc korun.

Policie opět upozorňuje občany, aby nebyli lhostejní a pokud poblíž svého bydliště nebo přímo v prostorách domů zjistí neznámou podezřelou osobu, byli vždy všímaví a věnovali pozornost pohybu těchto nežádoucích osob. V mnoha případech se tyto náhodně pohybující osoby v cizích prostorech dopouští trestné činnosti například vykradením sklepních kójí, vloupáním do bytů, odcizením věcí ze společných prostor a nebo jejich poškození. Občané by měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svému majetku, ale i majetku ve společném vlastnictví.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Beroun bylo oznámeno vloupání do kolárny bytového domu v Berouně, kde došlo k odcizení zasklení balkonů s kovovou konstrukcí.

Dosud neznámý pachatel v době od 20. srpna do 1. října 2020 vnikl do bytového domu v ulici Třída Míru v Berouně a následně se vloupal do kolárny, která se nachází v přízemí společných prostor. Pachatel poté z kolárny odcizil celkem sedmnáct kusů zasklení balkonů s kovovou konstrukcí, které zde byly umístěny. Pachatel svým jednáním způsobil firmě škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 255 000,-Kč.

Berounští policisté nyní po pachateli pátrají a tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním

Policie vyzývá občany, kteří v inkriminovaném čase mohli zaznamenat pohybující se podezřelou osobu nebo vozidlo v těchto místech poblíž bytového domu v ulici Třída Míru v Berouně, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158. Není vyloučeno, že podezřelý pachatel mohl být spatřen i náhodným svědkem při nakládání těchto zasklení balkonů s kovovou konstrukcí na vozidlo. Policie uvítá k tomu případu všechny poznatky, které by dopomohly při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. října 2020

