Vloupání do bytového domu

BEROUNSKO – Zabezpečte si svůj majetek.

Policisté Obvodního oddělení Hořovice prošetřují vloupání do bytového domu v ulici Anýžova v Hořovicích. Zatím nezjištěný pachatel v době od 15:30 hodin dne 10. prosince 2020 do 05:03 hodin dne 11. prosince 2020 vnikl po vypáčení vstupních dveří do nemovitosti a následně do sklepních prostor, kde vypáčil zámky u třech sklepních kójí, přičemž následně odcizil pouze jednu sportovní tašku. To ho pravděpodobně neuspokojilo, a proto vypáčil dveře oddělující meziprostor bytových vchodů a i tam se ve sklepních prostorech pokusil vypáčit další kóje. Škoda na poškození nebyla zatím vyčíslena. Odcizením výše uvedené tašky způsobil škodu 800,- Kč.

Případ je prošetřován jako zločin krádeže a přečin porušování domovní svobody jelikož se pachatel skutku dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod 391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hořovice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.

Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.

V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.

Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.

Domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

14. prosince 2020

