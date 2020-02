Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do bagru

BEROUNSKO – Zloděj odcizením věcí z bagru způsobil značnou škodu.

Policisté prošetřují případ vloupání do bagru, ke kterému došlo v době od 28. do 31. ledna 2020.

Neznámý pachatel v tomto časovém rozmezí na použití násilí vnikl do areálu firmy v obci Žebrák ve Skandinávské ulici na území okresu Beroun. V objektu firmy se poté vloupal do zde zaparkovaného bagru, u kterého poškodil zámek a následně z kabiny odcizil originální autorádio a tři jeřábnická oka. Dále pachatel poškodil vnitřní plasty v bagru a kabeláž u autorádia. Tímto svým jednáním způsobil společnosti škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 35 000,-Kč. Při prohledání dvou venkovních plastových boxů již nedošlo k žádnému odcizení věcí.

Policisté nyní po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestných činu krádeže a poškození cizí věci.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti výtečníka, který se vloupal do areálu a způsobil odcizení věcí včetně znehodnocení bagru, policisté přivítají, na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. února 2020

