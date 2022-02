Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do rekreační chaty

BEROUNSKO – Zabezpečte si řádně svůj majetek.

Berounští policisté šetří případ vloupání do rekreační chaty v ulici Podskalí v Zadní Třebani, z níž neznámý pachatel odcizil věci v hodnotě přesahující 50 tisíc korun.

Podle dosavadního šetření dosud nezjištěný pachatel se vloupal do objektu v době od konce listopadu 2021 do doby zjištění, tj. 4. února 2022, kdy nejprve překonal oplocení pozemku a poté vykopl vstupní dveře, kterými se dostal do vnitřních prostor. Tam všechny místnosti prohledal, z nichž následně odcizil černozelené jízdní kolo značky Merida, černou koloběžku značky Kostka, rybářské potřeby a různé druhy nářadí.

Svým jednáním způsobil celkovou škodu na více než 60 tisíc korun.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Policie vyzývá občany, pokud ve výše uvedené době v obci Zadní Třebaň spatřili na pozemku pohybující se podezřelou osobu, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Co dělat je-li rekreační objekt vykraden? Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.

Je důležité dodržovat některá doporučení, která mohou pachatele od krádeže odradit:

V prvé řadě je nutné zabránit zloději vstup do objektu kvalitním zámkovým systémem, odolnými dveřmi, mřížemi na oknech a uzamykatelnými okenicemi.

Pozemek objektu mít kvalitně oplocen.

Další důležitou zásadou je neponechávat v chatě nebo chalupě cenné věci. Zloději se zaměřují na elektrické nářadí, rádia, televize, starožitnosti, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další předměty.

V okolí objektu nenechávat žebříky či nářadí, které by pachatel mohl využít k vloupání.

Zajistit si kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí a také světla s automatickým spínačem, která se rozsvítí, pokud se pohybuje někdo v okolí.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

11. února 2022

vytisknout e-mailem