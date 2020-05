Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda motocyklisty

BEROUNSKO – Při dopravní nehodě zasahoval vrtulník.

Dnes 29. května 2020 vyjížděli policisté berounského dopravního inspektorátu k dopravní nehodě, která se stala na silnici v obci Lochovice na Berounsku.

K dopravní nehodě došlo před devátou hodinou nedaleko železničního přejezdu v Lochovicích. Sedmnáctiletý řidič motocyklu pravděpodobně nezvládl řízení a havaroval do svodidel. Následně z pozemní komunikace motorkář sjel srázem do potoka a havarovaný motocykl tovární značky Honda 125 skončil ve srázu. Řidič motocyklu utrpěl vážné zranění a byl z místa dopravní nehody ihned transportován policejním vrtulníkem LZS do jedné z pražských nemocnic. Na místě nebyla provedena dechová zkouška a odběr biologického materiálu bude proveden v nemocničním zařízení.

Zraněnému mladíkovi poskytl první pomoc jeden ze svědků dopravní nehody, který mu svým zákrokem zachránil život.

Pozemní komunikace i doprava na železniční trati byla v době prvotního šetření plně uzavřena. Za necelé dvě hodiny byl provoz na silnici i trati plně obnoven.

Co bylo příčinou této dopravní nehody je nadále předmětem šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. května 2020

