Tvoje cesta onlinem

BEROUNSKO – Děti ze Základní školy V Zahradách si prošly výukovým programem.

Berounská policejní preventistka navštívila v pondělí 3. října Základní školu V Zahradách v Berouně. Jejím cílem se staly děti z druhého stupně, pro které si připravila preventivní program Tvoje cesta onlinem. Jeho interaktivní prezentace je zaměřena na prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu a obsahuje veškeré základní důležité informace pro bezpečné využívání sociálních sítí. Programem si prošly všechny děti z 2. stupně základní školy, kterým preventistka na závěr zodpovídala zvídavé dotazy.

Každé dítě, které do ruky dostane mobilní telefon, tablet nebo usedne k počítači, by mělo být pravidelně upozorňováno rodiči na bezpečné využívání internetu a na možná úskalí, se kterými se v kyberprostoru může setkat. Mnoho rodičů samo neví co se v prostředí internetu děje a má mylný dojem, že když dítě sedí doma ve svém pokoji s mobilním telefonem v ruce nebo u počítače, tak je v bezpečí. Někdy je ale opak pravdou. Projekt Tvoje cesta onlinem není pouze pro děti, ale je určen i jejich rodičům. Právě ti by měli vědět, co dělá jejich dítě na internetu a zda s ním umí zacházet adekvátně svému věku. Cílem projektu je informovat rodiče o současných trendech v oblasti kyberkriminality a předat rady jak své děti co nejvíce ochránit.

Prohlubováním našich znalostí a zájmem o dítě můžeme včas zasáhnout nenechat ho stát se obětí internetového predátora nebo podvodníka.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka P ČR ÚO Beroun

3. října 2022

