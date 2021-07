Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Střet vozidla s divokým prasetem

BEROUNSKO – Posádka vozidla neutrpěla žádné zranění.

Berounští dopravní policisté vyjížděli dne 7. července 2021 před šestou hodinou k dopravní nehodě, při které došlo ke střetu vozidla s lesní zvěří.

Na silnici III. třídy od obce Kublov ve směru jízdy na obec Březová při projíždění zatáčky vběhlo divoké prase do jízdní dráhy řidiči v osobním vozidle Kia Ceed. Šestapadesátiletý řidič již nedokázal již střetu zabránit. Po nárazu divoké prase uteklo do silničního příkopu a poté do lesa. Řidič ani jeho spolujezdec neutrpěli žádné zranění. Dechová zkouška byla u řidiče s negativním výsledkem. Vzniklá škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena ve výši 25 000,-Kč.

Policisté upozorňují řidiče, aby byli při projíždění pozemních komunikací poblíž lesních a polních porostů velmi obezřetní a věnovali zvýšenou pozornost střetu se zvěří. Především v ranních a nočních hodinách v době letních měsíců, což je také ovlivněno sklizněmi a prací na polích, kdy je zde narůst techniky a strojů, čímž je zvěř dezorientována, opouští svá útočiště a více se přemisťuje, a to právě přes pozemní komunikace, kde následně dochází k dopravním nehodám.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. července 2021

