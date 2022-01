Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáváte muže na záznamu?

BEROUNSKO - Ze sportovního centra odcizil drahé golfové vybavení

Berounští policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění neznámého muže, který odcizil 31. prosince 2021, v době od 9:15 do 16:20 hodin, ze sportovního centra v ulici Pod Homolkou v Berouně, golfové vybavení v celkové hodnotě za více než 120 tisíc korun.

Podle dosavadního šetření zatím neznámý pachatel ve výše uvedenou dobu vešel v otevírací době do sportovního centra, kde následně poté přešel k plechovým dveřím vedoucí do skladu a kopal do nich po celou dobu, než se mu je podařilo otevřít. Posléze ze skladních prostor odcizil vybavení na golf, které obsahovalo bagy, hole a měřící techniku.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to poškození cizí věci a krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Prosíme všechny občany, kteří muže na záznamu poznávají a mohli by nám pomoct s jeho ztotožněním, aby veškeré informace k jeho osobě sdělili na bezplatné lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

7. ledna 2022

vytisknout e-mailem