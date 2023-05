Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

BEROUNSKO – Fotbal, policejní technika, výborné jídlo a pomoc potřebným. To vše v sobě skýtala poslední dubnová středa.

Ve středu 26. dubna 2023 zorganizovali berounští policisté ve spolupráci s Městem Beroun a Městskou policií Beroun, sportovně charitativní den s názvem “Poměřte se s policií“. Páteří celé akce byl fotbalový turnaj mezi Policií ČR a středoškolskými týmy, který proběhl na atletickém stadionu Lokomotiva Beroun. Součástí celého dne byl nejen pro fanoušky, ale i další účastníky, připraven bohatý doprovodný program. Policisté připravili pro diváky několik stanovišť, kde na ně čekala policejní technika včetně ukázky výstroje a výzbroje, preventivní stánek Územního odboru Beroun a Národní protidrogové centrály SKPV. Ke zhlédnutí byla také technika Městské policie Beroun. Pozvání přijal i krajský koordinátor BESIPu, p. Ing. Miroslav Polách, který měl pro všechny návštěvníky přichystané dopravní soutěže a kvízy.

Celá akce měla kromě sportovního ducha i záměr charitativní. Po celou dobu byly na různých stanovištích umístěny zapečetěné kasičky, do kterých mohli účastníci přispět libovolnou částkou. Výtěžek z celé sbírky pak poputoval dětem do Dětského domova v Berouně. Potěšeni byli jistě i všichni gurmáni. Pro ně byly k dispozici prestižní foodtrucky, a to GULE food truck a Dog´n´Roll food truck.

Turnaj zahájil ředitel berounských policistů, plk. Stanislav Znor, který přítomné přivítal, seznámil je s programem a popřál všem hodně štěstí do zápasů. Slovo poté převzal místostarosta Města Beroun, Mgr. Dušan Tomčo a na závěr promluvila hlavní rozhodčí celého turnaje, plk. Lucie Ratajová, která seznámila přítomné s pravidly turnaje a popřála všem hodně úspěchů. A poté se šlo na věc.

Proti sobě nastoupilo celkem 10 fotbalových týmů, z nichž 3 byly složené z policistů z Územního odboru Beroun a 1 ze strážníků Městské policie Beroun. Zbývajících šest týmů dali dohromady studenti ze středních škol na Berounsku. Týmy byly rozlosovány na dvě skupiny, z nichž vítězové z každé z nich hráli o zlato a stříbro, a druzí ze skupin hráli o bronz a čtvrté místo. Ze hry bylo jasné, že do ní dávají hráči maximum, ale i tak se všechny zápasy nesly v duchu fair play. A jak to celé dopadlo?

Celkové pořadí:

1. Střední škola a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky

2. Gymnázium Joachima Barranda Beroun

3. Obvodní oddělení Beroun + Oddělení hlídkové služby Beroun

4. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun

5. Obvodní oddělení Hořovice

6. Služba kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Beroun

7. Střední škola a Střední odborné učiliště Hořovice

8. Manažerská akademie Beroun

9. Gymnázium Václava Hraběte Hořovice

10. Městská policie Beroun

Rozhodli jsme se ocenit i nejlepšího brankáře turnaje, střelce a hráče. Cenu pro nejlepšího brankáře si odnesl por. Mgr. Tomáš Routa. Suverénně nejlepším střelcem byl stržm. Matěj Krejča a titul pro nejlepšího hráče obdržel student Zdeněk Žižka z Gymnázia Joachima Barranda v Berouně.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří na se na organizování celé akce podíleli a zvláště pak těm, kteří sportovali, fandili a podpořili děti z Dětského domova v Berouně.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

3. května 2023





