Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Peněženky se zmocnil nepoctivý nálezce

BEROUNSKO – Muž postrádá peněženku, kterou zapomněl na střeše vozidla.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Beroun byla oznámena ztráta peněženky na trase z Nižboru do Prahy.

Sedmadvacetiletý muž před nasednutím do vozidla si odložil peněženku na střechu vozidla, kterou zde zapomněl a vydal se na cestu z Nižboru do Prahy. Dne 18. července 2021 v časovém rozmezí od 14.05 do 15.05 hodin na nezjištěném místě došlo ke ztrátě peněženky, které se pravděpodobně zmocnil nepoctivý nálezce. Obsahem peněženky byly nejen doklady, ale také finanční hotovost a platební karty. Vzniklá škoda činí celkem 30 000,-Kč.

Policisté v současné době případ prošetřují jako podezření z trestného činu zatajení nálezu.

Za přečin zatajení věci a hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na jeden rok.

Citace zákona č. 40/2009 - trestní zákoník, § 219, odst. 1):

„Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Policie ČR opětovně upozorňuje občany, jakmile zjistí ztrátu nebo odcizení platební karty, aby provedli okamžitou blokaci, neboť bezkontaktní platební kartou lze odčerpávat finance i bez PIN kódu. Dále vyzýváme občany, aby u svých platebních karet neměli zapsaný přístupový PIN kód, jelikož tímto usnadňují zlodějům a i nepoctivým nálezcům zneužít bez problémů jejich platební kartu a připravit je o finanční hotovost.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

21. července 2021

