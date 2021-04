Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel se zaměřil na nářadí

BEROUNSKO – Vloupáním do vozidla a odcizením věcí způsobil škodu přes dvaatřicet tisíc korun.

Policisté obvodního oddělení Beroun v současné době prošetřují případ vloupání do vozidla v obci Králův Dvůr na Berounsku.

Neznámý pachatel v době od 09.00 hodin dne 31. března 2021 do 06.10 hodin následujícího dne dosud nezjištěným způsobem bez poškození vnikl do vozidla značky Dacia Dokker, které bylo zaparkováno v ulici Preislerova v obci Králův Dvůr. Pachatel poté z nákladového prostoru vozidla odcizil kufr s nářadím značky Straus v hodnotě 4 000,-Kč. Dále se jednalo o sadu šroubováků značky Cinko, kleště na konektory značky Cinko, tři kusy štípacích kleští značky Knipex, dva měřící nástroje na el. proud, dvoje kombinované kleště značky Kinpex, sadu vrtáku do železa, plombovací kleště, sadu vrtáků SDS značky Hilti, vrtací korunku Hilti, sadu bitů včetně nástavců a dále byly odcizeny akumulátory, nabíječka, úhlová bruska, Aku šroubováky, Aku vrtací kladivo a další nářadí. Svým jednáním pachatel způsobil majiteli škodu, která přesahovala částku 32 000,-Kč. Tohoto protiprávního jednání se dopustil v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Případ je prošetřován jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli policisté pátrají.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminovaném čase spatřili poblíž zaparkovaného vozidla Dacia Dokker v obci v Králův Dvůr v ulici Preislerova pohyb podezřelé osoby, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. dubna 2021

