Opilý cyklista

BEROUNSKO – Nadýchal dvě a půl promile.

V úterý 10. srpna 2021 ve večerních hodinách vyjížděli hořovičtí policisté do místní nemocnice, kde měl být ošetřen cyklista, který před půl desátou havaroval na sdíleném elektrokole v Berouně v Tyršově ulici.

Muž po havárii vstal, odvedl elektrokolo, za asistence kolemjdoucích, na Husovo náměstí, kde ho umístil do dobíjecí stanice a poté mu svědek zavolal vozidlo rychlé záchranné služby a byl převezen do hořovické nemocnice k ošetření.

Policisté, kteří byli přivoláni do nemocničního zařízení, provedli u zraněného dechovou zkoušku na alkohol a displej přístroje ukázal hodnoty 2,35 a 2,54 promile. Následně byl cyklista vyzván k odběru biologického materiálu, čemuž se dobrovolně podrobil.

O tom, že alkohol nepatří za volant, všichni řidiči moc dobře ví, ale přesto to někteří nerespektují. Stejný problém je i u cyklistů. I oni jsou účastníky provozu a i pro ně platí nulová tolerance alkoholu za řídítky. Podle Besipu způsobí 30 % všech nehod cyklistů ti, kteří jeli pod vlivem alkoholu. A to i přes to, že opilému cyklistovi hrozí při kontrole desetitisícové pokuty. Pokud opilý za řídítky způsobí nehodu se zraněním dalšího účastníka, může skončit i ve vězení.

Nakolik jsou vlastně ohroženi cyklisté, kteří této zásady nedbají? Uveďme příklad. Hladina alkoholu ve výši 0,8 promile zvyšuje riziko účasti řidiče automobilu na zaviněné dopravní nehodě zhruba 5×, u cyklisty až 20× – a navíc s jeho těžkým zraněním.

Jízda na kole pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečná. Je to tím, že kromě obecně známých rizik spojených s požitím alkoholu a účastí v silničním provozu číhají na cyklisty ještě další, specifická nebezpečí:

cyklisté musí při jízdě neustále udržovat rovnováhu,

v případě pádu či kolize nejsou (prakticky) ničím chráněni,

cyklisté jsou hůře viditelní pro ostatní – hlavně řidiče motorových vozidel,

cyklisté pod vlivem alkoholu méně často používají přilbu a více při jízdě riskují,

brzdná dráha jízdního kola je delší než u motorových vozidel, alkohol navíc prodlužuje reakční dobu cyklistů, v případě nebezpečné situace často nestačí zastavit či výrazněji zpomalit.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. srpna 2021

