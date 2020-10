Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host v rodinném domě

BEROUNSKO – Pomozte při dopadení pachatele, který odcizil měděné dráty a trubky.

Policisté obvodního oddělení Beroun v současné době pátrají po neznámém pachateli, který za užití násilí vnikl do rodinného domu na Berounsku.

Neznámý pachatel v době od 20. srpna do 14. října 2020 se vloupal do rodinného domu v rekonstrukci v obci Měňany. Nejprve pachatel proboural zazděné okno v přízemí domu, které následně prohledal, ale nepodařilo se mu vniknout do dalších prostor. Značným poškozením střešního okna poté se mu podařilo vloupat do hlavní části domu, kde po prohledání odcizil měděné trubky od topení a měděné dráty. Předběžná škoda byla vyčíslena na celkovou částku 300 000,-Kč, z čehož škoda vzniklá poškozením činí 200 000,-Kč.

Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u rodinného domu v rekonstrukci v obci Měňany na Berounsku. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který vozidlo odcizil sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.





nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

16. října 2020

