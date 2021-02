Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaní hosté ve vozidlech

BEROUNSKO – Chraňte si svůj majetek a neponechávejte věci ve vozidlech.

Policisté obvodního oddělení Hořovice nyní prošetřují případ vloupání do vozidla tovární značky Mercedes v obci Zdice.

Neznámý pachatel v době od 15.30 hodin dne 4. února 2021 do 06.45 hodin následujícího dne za užití násilí a poškození okénka u posuvných dveří vnikl do vozidla, které bylo v dané době zaparkováno ve Vorlové ulici v obci Zdice. Následně vozidlo prohledal a odcizil hořák, aku vrtačku s plastovým kufříkem, gola sadu v kufříku zelené barvy a aku rázový stahovák v plastovém kufříky červené barvy. Pachatel tímto protiprávním jednáním způsobil společnosti škodu ve výši 28 000,- Kč, čímž škoda vzniklá odcizením věcí činila 24 000,-Kč.

Další případ vloupání do vozidla prošetřují i policisté z obvodního oddělení Beroun. V tomto případě se pachatel v průběhu dne 5. února 2021 v čase od 08.00 do 18.15 hodin vloupal do osobního vozidla tovární značky Škoda Felicie, které bylo zaparkováno v ulici Švýcarská v Berouně. Z interiéru poté odcizil doklady k vozidlu. Majiteli vozidla vznikla škoda v celkové výši 800,-Kč, z čehož škoda způsobená poškozením činila 600,-Kč. V tomto případě nebyla vysoká škoda na odcizení, ale i přesto je velmi nepříjemné vyřizování nových dokladů a ztráta svého vynaloženého času, který je nutné těmto záležitostem věnovat.

Policisté oba dva případy prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachatelích pátrají. K těmto případům vloupání došlo v době vyhlášeného nouzového stavu.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, uvítali by policisté informace od případných svědků těchto událostí. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatelů, a to při vloupání do vozidel značky Mercedes ve Vorlové ulici v obci Zdice nebo do osobního vozidla značky Škod Felicie ve Švýcarské ulici v Berouně policisté přivítají, na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158.

Policie opětovně upozorňuje řidiče i jejich spolujezdce, aby při odchodu od svých vozidel je řádně zabezpečili a především v nich neponechávali žádné věci. Zloději umí využít i malou chvilku nepozornosti ve svůj prospěch. Opomenuté věci ve vozidlech jsou pro zloděje velkým lákadlem a mnohdy i snadnou kořistí.

Několik policejních rad:

- při odchodu vozidlo vždy řádně uzamkněte, uzavřete všechna okénka a zkontrolujte

- neponechávejte ve vozidle žádné věci (peněženky, doklady, mobilní telefony, notebooky,

písemnosti, mobilní telefony a ani příruční zavazadla včetně tašek s nákupem)

- ve vozidle nikdy neuschovávejte náhradní klíče a doklady od vozidla

- pokud je nutno zanechat ve vozidle tašky, tak vždy ukládejte do zavazadlového prostoru, aby tyto

věci nezůstávaly na viditelných místech, nikdy však zde nezanechávejte cennosti a finanční hotovost

- nikdy neponechávejte klíčky v zapalování ani v případech, kdy opouštíte vozidlo pouze na okamžik

- vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi a využívejte jejich ochranných prvků a funkcí.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

8. února 2021

