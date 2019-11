Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupežné přepadení v Králově Dvoře

BEROUNSKO – Pachatel brutálně zaútočil na prodavačku.

Berounští kriminalisté od včerejšího večera pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který v 17:45 hodin v obci Králův Dvůr – Karlova Huť, vstoupil do prodejny večerky. Využil okamžiku, kdy se v jejích prostorách nenacházeli žádní zákazníci a před prodejním pultem, pod záminkou nákupu žvýkaček, vyčkal na moment, kdy pokladní otevře kasu a brutálně prodavačku napadl úderem pěstí do obličeje, ženě se po chvilce podařilo z obchodu utéct. Pachatel z pokladny odcizil finanční hotovost v řádech několika tisíc korun a z místa utekl. Poškozená byla převezena k ošetření do nemocnice.

Muž byl vysoký přibližně 178 cm, ve věku okolo 35 let, štíhlé postavy, mluvil česky, oblečen do oranžové bundy, maskován kapucí a kšiltovkou, modré montérkové kalhoty. Kriminalisté se domnívají, že by muž mohl být zaměstnancem některé z přilehlých firem v okolí, nebo by v okolí místa činu mohl obývat některou z ubytoven, nebo byt.

Žádáme širokou veřejnost o spolupráci při pátrání po jeho totožnosti, někdo mohl zaznamenat příchod nebo odchod tohoto muže z prodejny. Jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého pachatele mohou občané policistům sdělit na kterékoliv policejní služebně nebo na linku 158.

Muž se dopustil trestného činu loupež, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

21. listopadu 2019

