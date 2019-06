Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež slunečníků

BEROUNSKO – Po zloději policisté pátrají.

Berounští policisté pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který v době od dne 17. 6. 2019 od 21:00 hodin do dne 18. 6. 2019 do 14:00 hodin, vnikl do částečně neoploceného areálu fotbalového stadionu v Berouně, odkud odcizil dva volně stojící reklamní slunečníky zn. Gambrinus v celkové hodnotě 18.000,-Kč.

Policisté přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého zloděje na tel. 974 872 700. Zároveň pátrají po odcizených věcech, zda slunečníky pachatel použije pro svoji potřebu nebo je bude nabízet k prodeji.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

19. června 2019

