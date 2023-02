Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Evropský den obětí trestných činů

BEROUNSKO – Minutou ticha jsme společně uctili památku obětí trestných činů.

Policisté Územního odboru v Berouně spolu s Probační a mediační službou Beroun ve středu 22. února společně uctili památku obětí trestných činů. Tak jako loňský rok policisté ve 12 hodin symbolicky rozsvítili majáky služebních vozidel a minutou ticha si připomněli tento mezinárodní den. Světla majáků symbolizují přicházející pomoc a pro oběti to často znamená konec trápení a naději.

Cílem společné akce je zvýšit povědomí o právech obětí a jejich potřebách a připomenutí vzniku Charty práv obětí, k jejíž podpisu došlo již v roce 1990 ve Velké Británii.

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status "zvlášť zranitelné oběti", mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví.

Obětí trestného činu nebo jinak traumatizující události se může stát kdokoliv z nás. Policisté připravili informace, díky kterým můžete situaci lépe zvládnout a zorientovat se v ní. Na těchto stránkách najdete informace co dělat v případě prožití mimořádné události (povodně, dopravní nehody, havárie atp.) nebo potřebné dokumenty k řešení různých životní situací. Na stránkách najdete také důležité body k tématu šikany dětí, a to například varovné signály pro rodiče. Rovněž se z obsahu dozvíte jakou formou lze podat trestní oznámení, kde jej lze podat a co by mělo oznámení obsahovat. Nedílnou součástí těchto webových stránek je registr dalších subjektů, které se podílí na pomoci obětem trestných činů.

Více informací naleznete na stránkách Probační a mediační služby. Požádat o pomoc či odbornou radu můžete také v jejich 74 střediscích po celé České republice.

Společně (ne)jsme (bez)mocní.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

22. února 2023

