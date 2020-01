Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda na dálnici D5

BEROUNSKO – Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn.

Dnes 6. ledna 2019 krátce před jedenáctou hodinou byla oznámena dopravní nehoda na 18,5 kilometru na dálnici D5 nedaleko města Beroun. K dopravní nehodě se sjely všechny složky IZS.

Při dopravní nehodě se střetlo osobní vozidlo s nákladním vozem ve směru jízdy od Prahy do Plzně. Po střetu těchto dvou vozidel došlo k značnému poškození středových svodidel, která vlivem nárazu zasahovala do jízdní dráhy ve směru do Prahy. Z těchto důvodů byl omezen na kratší dobu i provoz v jednom jízdním pruhu od Plzně do Prahy. Po dobu šetření dopravní nehody a následného vyprošťování nákladního vozidla bude dálnice D5 průjezdná pouze v jednom jízdním pruhu do Plzně, a to minimálně do 14.30 hodin.

Policisté oba řidiče ve věku třiačtyřicet a pětačtyřicet let vyzvali k dechovým zkouškám, které byly s negativním výsledkem a alkohol byl na místě vyloučen. Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn, posádku vozidel tvořili pouze řidiči. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na 250 000,-Kč.

Dopravní nehoda je nadále v šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. ledna 2020

