Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL

BEROUNSKO – Berounští policisté se zapojili do celorepublikové akce na kontroly nákladní a autobusové dopravy.

V tomto týdnu od 14. do 16. října 2020 probíhá celorepubliková dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL, při které policisté kontrolují dodržování pravidel silničního provozu a především se při tomto dopravním opatření zaměřili na kontroly nákladní a autobusové dopravy.

Policisté z územního odboru Beroun se také zapojili do této rozsáhlé bezpečně dopravní akce s organizací TISPOL a v průběhu dnešního dne 15. října 2020 od ranních do podvečerních hodin kontrolovali vozidla na pozemních komunikacích, a to převážně na nákladní vozidla a autobusy. Policisté vykonávali kontrolní činnost především na vytipovaných pevných stanovištích na území okresu Beroun, ale také byly nasazeny motorizované pohyblivé hlídky.

Policisté při kontrolní činnosti dohlíželi na plynulost a bezpečnost silničního provozu a současně prováděli kontroly na pátrání po osobách, odcizených vozidlech a věcech. Jedním z hlavních cílů dopravního opatření bylo snížit počet dopravních nehod a nekázeň některých řidičů na pozemních komunikacích v berounském okrese.

Při dopravně bezpečnostním opatření s organizací TISPOL se policejní hlídky zaměřily na důkladnou kontrolu dodržování povinností při provozování silniční nákladní a autobusové dopravy, ale i osobní dopravy podle zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě a mezinárodních předpisů a dohod, dodržování zejména tzv. sociálních předpisů (doby řízení, odpočinku, bezpečnostních přestávek, manipulace s kontrolními zařízeními, jako je například tachograf a paměťové karty řidičů) a dále na kontrolu přepravy.

Policisté v těchto dopravně bezpečnostních akcích budou na území okresu Beroun nadále pokračovat i v následujících dnech, a to nejen v rámci celorepublikové akce s organizací TISPOL.

nprap.Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. října 2020

vytisknout e-mailem