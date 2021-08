Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečný návrat z prázdnin

BEROUNSKO – Zvýšený policejní dohled na pozemních komunikacích.

Ukončení letních prázdnin každým rokem přináší zvýšený provoz na pozemních komunikacích, a to především o víkendu před začátkem nového školního roku. I o tomto posledním prázdninovém víkendu od 27. do 29. srpna 2021 se konala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování rychlosti způsobu jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, na kontrolu alkoholu a jiných návykových látek, dále používání telefonního přístroje nebo jiného hovorového, či záznamového zařízení za jízdy, na technický stav vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení a provoz motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. V rámci této dopravně bezpečnostní akce se policejní hlídky zaměřily i na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

Berounští policisté se zapojili do této celorepublikové dopravně bezpečnostní akce v pátek 27. srpna 2021 v časovém rozmezí od 10.00 do 17.00 hodin na vytipovaných stanovištích berounského okresu. V průběhu dopravně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali celkem 47 vozidel a bylo zjištěno 12 přestupků v dopravě, za které bylo na místě uděleno 12 blokových pokut v celkové výši 4 400,-Kč. Nejčastějšími přestupky bylo porušení rychlosti, a to v 8 případech, dále čtyři osoby nepoužily bezpečnostní pásy a u jednoho řidiče byl zjištěn při dechové zkoušce alkohol s naměřenou hodnotou do jednoho promile alkoholu v dechu.

Policisté budou nadále v dopravně bezpečnostních akcích na území okresu Beroun pokračovat i v dalších týdnech.

Policie neustále apeluje na řidiče, aby za volant usedali odpočatí a při jízdě se plně věnovali řízení. Každý řidič by si měl uvědomit, že nedodržování předpisů v silničním provozu, ať už se jedná o riskantní a rychlou jízdu nebo užití alkoholu, či jiných návykových látek a nebo jiné porušení předpisů je velmi riskantní a bezohledné. Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích. K dodržování těchto dopravních předpisů by neměli řidiči ani opomínat na tolerantnost a slušné chování. Všichni řidiči nedodržováním předpisů silničního provozu a agresivní a nebezpečnou jízdou ohrožují nejen své zdraví, ale především zdraví a životy všech ostatních účastníků silničního provozu.







31. srpna 2021

