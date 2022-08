Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečný návrat do školních lavic

BEROUNSKO – Společnou zodpovědností a ohleduplností ochráníme nejmenší.

Prázdniny jsou téměř u konce, nový školní rok je za dveřmi a dětem tak pomalu nastává období povinností. Většina dětí si přes prázdniny užívala bezstarostné chvíle. S jejich návratem do školních lavic, je však počítat s tím, že než se vrátí do svých režimů a navyknou si opět na určitá pravidla, tak je u nich nutné počítat s určitou roztržitostí a důkladně předvídat jejich často nevyzpytatelné chování, a to zvláště v silničním provozu. Proto jsme sestavili několik důležitých bodů pro řidiče i rodiče malých dětí, aby jejich návrat do škol proběhl co možná nejlépe.

PRO RODIČE:

proveďte děti cestou do školy a seznamte je s ní

vysvětlete zásady správného přecházení přes silnici a povinnosti užití přechodu pro chodce, zvláštní apel věnujte tomu, že je nutné přecházet po zastavení vozidel v obou směrech

seznamte je s možnými nepříjemnými důsledky, které by mohly nastat v případě jejich vběhnutí pod projíždějící vozidlo nebo bez rozhlédnutí na přechod pro chodce

sledování mobilního telefonu k dopravnímu provozu nepatří, snižuje koncentraci dětí

seznamte je se základními dopravními předpisy a značkami

mnoho dětí, zvláště na vesnicích, užívá k cestě do školy jízdní kola a koloběžky – v tomto případě děti poučte o povinnosti užití stezky pro cyklisty a vysvětlete její správné využívání

při snížené viditelnosti nezapomeňte děti vybavit reflexními prvky

PRO ŘIDIČE:

předvídejte! Malé děti jsou nevyzpytatelné, nikdy nevíte, co udělají – proto je na ně, zvláště v dopravním provozu, nutné brát zvláštní zřetel

v blízkosti přechodů pro chodce, škol, školských zařízení, hřišť a sportovišť snižte svojí rychlost, abyste mohli případně adekvátně zareagovat

řidiči – rodičové, dodržujte dopravní předpisy a v blízkosti škol parkujte tak, abyste neomezovali druhé a nenarušovali plynulý a bezpečný silniční provoz

Berounští policisté budou, tak jako každý rok, dohlížet na začátku školního roku na vybrané rizikové přechody pro chodce na území okresu Beroun. Činí tak v rámci projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne. Jím se snaží děti a ostatní účastníky silničního provozu upozornit na pravidla přecházení přes přechody pro chodce.

Důležité je mít na paměti to, že pro mnohé malé děti, může být cesta do školy velmi stresující záležitostí. Dodržováním pár jednoduchých pravidel je můžeme ochránit a vytvořit tak co nejpříjemnější vstup do jejich další životní etapy.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka P ČR ÚO Beroun

26. srpna 2022

