VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Nicolae Cosmin STAN

Č. j.KRPT-148019/TČ-2024-070481

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín

oddělení hospodářské kriminality

Č. j. KRPT-148019-55/TČ-2024-070481 Nový Jičín 1. listopadu 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost

K č. j.KRPT-148019/TČ-2024-070481

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-148019/TČ-2024-070481:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:

Nicolae Cosmin STAN, nar. 24.05.1999 v Jud.DB Mun. Moreni

možnost převzít Usnesení podle ustanovení §80 odst. 1 tr. řádu ze dne 30.května 2024 vedeném pod č. j. KRPT-148019-54/TČ-2024-070481, ve věci vracení zajištěných fin. prostředků na bankovním účtu č. 5415944073/0800. Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný si na zjištěné adrese písemné zásilky nepřebírá a policejní orgán nemá k dispozici žádné jiné doručovací adresy jmenovaného, na které by bylo možno písemnosti doručit.

Adresát si může písemnost vyzvednout u policejního orgánu SKPV OHK ÚO Nový Jičín, a to v Novém Jičíně ulice Divadelní 3, Nový Jičín, a to každý pracovní den v době od 7:30 hod do 14:30 hod, a to do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

nprap. Jan Vévoda

vrchní inspektor

tel: 974735347

jan.vevoda@pcr.cz

DS:n5hai7v

Vyvěšeno dne: 04.11.2024

Sejmuto dne: 14.11.2024

