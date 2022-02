Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemností

Č. j. KRPU-213533-4/ČJ-2021-0400IZ-DC

Č.j.: KRPU-213533-4/ČJ-2021-0400IZ-DC Děčín 14. února 2022

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pracoviště v Děčíně, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),

oznamuje možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti, č. j. KRPU-213533-3/ČJ-2021-0400IZ-DC ze dne 14.02.2022, adresovaná účastníku řízení, jímž je pan Jan PAPRŇÁK, nar. 1975, hlášen Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), doručována veřejnou vyhláškou, neboť v průběhu řízení bylo zjištěno, že adresát na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a oprávněná osoba nebo jeho zástupce (§ 33 správního řádu) si může uvedenou písemnost vyzvednout na Oddělení správního řízení pracoviště v Děčíně odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Kaštanová 301/1, 405 02, okr. Děčín, v úředních hodinách v pondělí a středu od 8.00 do 12.00 h. - od 13.00 do 17.00 h., úterý a čtvrtek od 8.00 h. do 14.00 h., pátek od 8.00 do 13.00 h., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (dle § 25 odst. 2 věty 3. správního řádu), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení o možnosti převzetí písemnosti je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

por. Bc. Milena Štítkovcová

komisař

oprávněná úřední osoba





Vyvěšeno dne: 14.02.2022

Sejmuto dne: 02.03.2022

