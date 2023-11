Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nástrahy virtuální komunikace!

ÚSTECKÝ KRAJ - Whatsappová skupina s nevhodným obsahem se šíří mezi školáky.

Stejně jako na mnoha dalších místech, také v Ústeckém kraji dochází v poslední době k dalšímu velmi nemilému trendu, kdy byla přijata oznámení o whatsappové skupině, ve které je sdílen nevhodný obsah. Oznámenými případy se policisté zabývají a shromažďují veškeré dostupné informace. V souvislosti s tímto velmi důrazně apelujeme na prevenci, aby se žáci nepřidávali do podobných skupin. Rodiče a učitelé by měli věnovat větší pozornost tomu, čím se děti na sítích zabývají.

Skupiny, do kterých jsou děti postupně přidávány, s názvy jako "Přidej co nejvíc lidí", "Přidej se, ať je nás tisíc", své členy vyzývají k tomu, aby přidávali co nejvíce svých přátel a kontaktů, a to z důvodu dosažení pomyslného rekordu. Ve skupinách jsou pak dětem zasílána nevhodná videa s násilnou tématikou, vulgární komunikace a pornografie. Další problém nastává v situaci, kdy se dítě rozhodne ze skupiny odejít, neboť jsou také případy, kdy bylo takovému uživateli vyhrožováno, pokud skupinu opustí a nakonec bylo dítě po odhlášení ze skupiny opětovně přidáno někým ze svých přátel. Oznámení byla provedena ze strany rodičů dětí, v jejichž mobilním telefonu byla tato videa nalezena.

Policie ČR v této souvislosti doporučuje:

Doporučení dětem:

nepřidávat se do neznámých skupin na whatsappu, jiných komunikačních aplikacích;

nezatajovat před rodiči, popřípadě učiteli, pokud dojde k zasílání nevhodného obsahu;

obsah nemazat, předat informaci rodičům, učitelům, kteří věc oznámí na Policii České republiky;

upravit si nastavení v rámci aplikace Whatsapp: Nastavení - Soukromí a Skupiny - omezit, kdo vás může přidat do skupiny.

Doporučení rodičům:

rodičovský dohled a stanovení pravidel při užívání internetu;

zabezpečit počítač programem tzv. rodičovská kontrola;

poučte děti, aby nedocházelo k nedorozuměním;

zakázat dětem posílat osobní fotografie neznámým lidem;

pokud se někdo pokouší přes internet dítě zneužívat nebo vydírat, oznamte případ na policii.

Další opatření v souvislosti s problematikou virtuálního světa a pohybu dětí v tomto prostředí lze nalézt v níže uvedeném odkazu:https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site/71-trivium/1422-co-je-sexting .

28. listopadu 2023

kpt. Mgr. Tomáš Frolík

koordinátor prevence

KŘP Ústeckého kraje

