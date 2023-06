Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Získali skoro půl miliónu

BRNO: Sedmatřicetiletá Brňanka navíc zachránila své úspory na poslední chvíli.

Velmi zajímavý benefit získali od Brňanů kyberpodvodníci během jediného dne. Stačilo jim přesvědčivě telefonovat se sdělením, že jejich bankovní konta jsou v ohrožení. Ve dvou případech byla podvodná volání tak věrohodná a důsledná, že poškození vybrali úspory ze svého účtu a tyto vložili prostřednictvím doporučeného bankomatu v obchodním centru ve Skandinávské ulici na údajně zabezpečené konto. Nic netušíc tak převedli peníze na kryptoměnový účet podvodníka. Pětapadesátiletá žena tak za telefonické podpory v sedmnácti transakcích odeslala tři sta tisíc korun. O sedmnáct let mladší Brňanka stejným způsobem převedla sto osmdesát tisíc korun. Osmadvacetiletá žena pak na poslední chvíli počínání podvodníků odhalila. Na instrukci, že má peníze, pro které už zamířila do banky, vložit podle pokynů do bankomatu třetí generace, už naštěstí nereagovala. S podvodníky přestala komunikovat a případ oznámila policii. Čtveřici případů, které spojuje shodné telefonní číslo pachatelů, završuje případ dalšího klienta banky. Ten pokus o podvod okamžitě prohlédl. Kontaktoval banku, kde jej ujistili, že jeho peníze jsou v bezpečí.

por. Bohumil Malášek, 16. června 2023

Související dokumenty získali_1606.mp3

Velikost souboru:1,0 MB / formát MP3

