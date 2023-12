Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vrátil se zpět za mříže

BRNO VENKOV: Na kradeném kole do Prahy po dálnici nedojel. /VIDEO/

Pouhý týden na svobodě vydržel z vězení čerstvě propuštěný sedmačtyřicetiletý cizinec z jihovýchodní Evropy. Ten na sebe upozornil nebezpečnou jízdou na elektrokole po dálnici D1. V úseku mezi Kývalkou a Ostrovačicemi jedoucí cyklista s igelitkou v ruce vyděsil desítky řidičů. Mnozí z nich tak okamžitě začali na hazardéra jedoucího v odstavném pruhu volat na tísňovou linku. Hlídka dopravních policistů cizince směřujícího do Prahy zakrátko dojela a doprovodila na další sjezd. Tam už se ale zasahující muži zákona nestačili divit. Zjistili, že podmíněně propuštěný muž z vězení na Vysočině, měl jako nežádoucí osoba za povinnost do 48 hodin vycestovat z České republiky. Předtím si měl ale zařídit nové cestovní doklady na pražské ambasádě. Jenomže peníze, které dostal po propuštění na cestu do hlavního města, během několikadenního putování po jižní Moravě utratil. Jakmile si ale návrat do rodné země rozmyslel, neměl již žádné finanční prostředky. Rozhodl se tedy vloupat do rodinného domu na Blanensku, kde si na cestu pořídit elektrické kolo. Následující den i bez akumulátoru dojel až na dálnici, po které chtěl pokračovat v jízdě do Prahy. Nakonec ale znovu skončil ve vězení, kam ho ve zkráceném přípravném řízení za trestné činy krádež a porušování domovní svobody na osmnáct měsíců nepodmíněně poslal blanenský soud.

por. Petr Vala, 31. prosince 2023.

Související dokumenty Audio - Vrátil se zpět za mříže.mp3

Velikost souboru:1,7 MB / formát MP3

