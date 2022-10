Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vidíme se?

KRAJ: Policisté se zaměřili na viditelnost chodců, cyklistů i řidičů.

Policisté se v minulých dnech zaměřili na viditelnost jednotlivých účastníků silničního provozu, neboť spolu s příchodem podzimu se nám začíná výrazně zkracovat den, což znamená, že se ráno později rozednívá a naopak večer se dříve stmívá. S podzimním počasím také souvisí častější mlhy a zhoršené počasí. V této souvislosti je tedy potřeba chodcům, cyklistům i řidičům vozidel opětovně připomenout, že je důležité nejen vidět, ale i být viděn.

Mnozí řidiči by mohli z vlastní zkušenosti vyprávět o tom, jak je nepříjemné, když za tmy potkají chodce v tmavém oblečení, neosvětleného cyklistu nebo vozidlo, které jede bez zapnutých světel či jen se zapnutými světly pro denní svícení a zvláště pak v případech, kdy jsou navíc oslněni světlem protijedoucího vozidla. V lepším případě stačí řidič na danou situaci na poslední chvíli ještě zareagovat, ale mnohdy dojde k dopravní nehodě a následky jsou pak často fatální.

Nejprve si pojďme připomenout, co se považuje za sníženou viditelnost. Za sníženou viditelnost se podle zákona považuje především situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště.

Jaké povinnosti má za snížené viditelnosti chodec?

Chodec, který se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Nad rámec zákonem stanovené povinnosti však doporučujeme všem chodcům, aby používali reflexní prvky vždy za snížené viditelnosti i v obci. Život máme jen jeden a reflexní prvky nám ho mohou zachránit!

Jaké povinnosti má za snížené viditelnosti cyklista?

Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvíceno světlo bílé barvy svítící dopředu a zadní světlo červené barvy. Jízdní kolo musí mít také vždy odrazku přední, zadní, boční a na pedálech. Ideálním doplňkem povinné výbavy je také použití reflexního prvku, který je umístěn například na kotníku cyklisty. Buďme ohleduplní k ostatním účastníků silničního provozu a používejme kvalitní osvětlení na jízdních kolech a dejme tak ostatním o sobě vědět.

Jaké povinnosti má za snížené viditelnosti řidič vozidla?

Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla (řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu). Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Respektujme ostatní účastníky silničního provozu a používejme na vozidle světla tak, jak se má.

K závěru zbývá dodat, že by se měl každý, kdo se pohybuje v silničním provozu, zamyslet nad svojí bezpečností a udělat vždy maximum pro to, aby ochránil nejen svůj život a své zdraví, ale i životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 12. října 2022

