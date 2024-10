Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Viděli jste nehodu?

HODONÍNSKO: Policisté hledají svědky tragické dopravní nehody poblíž Mikulčic.

Ve čtvrtek krátce před polednem došlo na silnici poblíž Mikulčic k tragické dopravní nehodě. Dvaasedmdesátiletý řidič osobního automobilu Škoda na přímém úseku ze zatím nezjištěných příčin přejel do protisměru a následně mimo vozovku narazil do stromu. Šofér na místě svým zraněním podlehl, dvě spolucestující pak převezli záchranáři do nemocnice. Komunikace byla několik hodin neprůjezdná.

Vyšetřující dopravní policisté hledají svědky nehody, případně řidiče, kteří v době nehody místem projížděli. Uvítají také případné záznamy z palubních kamer projíždějících vozidel. Informace k nehodě můžete sdělit přímo hodonínským dopravním policistům 724 275 039 nebo na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 11. října 2024

vytisknout e-mailem