Utekl s nepořízenou

BŘECLAVSKO: Zloděje z fary zahnali stateční kluci.

Nepovedenou pondělní svatokrádeží se rozhodně nemůže pyšnit dosud neznámý zloděj. Ten se totiž začátkem týdne totiž pokusil bláhově vykrást jednu z břeclavských farností. Jeho dokonalý plán se mu nakonec zhroutil jako domeček z karet, přitom ale mazaně využil ranní vše. Ta se totiž konala v nedalekém kostele, a nikým nerušen se plánoval pořádně napakovat. Jenomže když došlo na samotnou akci, pokazil, na co šáhl. Nejprve na dvůr fary složitě vnikl přes bytelný plot pomocí malého žebříku a tažného lana s háky, místo toho aby tam jednoduše vešel otevřenou bránou. Ale smůla se mu na paty dále jen lepila. Přestože se mu páčidlem nakonec do obydlí podařilo dostat, nebyl dům až tak úplně prázdný. Zdejší farnost totiž už nějakou dobu poskytovala bezpečný úkryt ukrajinským rodinám s dětmi, a právě dva samotní kluci uvnitř akorát spali, když uslyšeli řinčení skla. To už si akorát zloděj ládoval hodnotnou kořist do připravené tašky, když se starší z chlapců s ním začal o lup statečně přetahovat. Po krátké strkanici nakonec nechtěný host zjistil, že mu tady pšenka nepokvete, plnou tašku raději odhodil a vzal rychle nohy na ramena. Nebojácný mladík tak před ním uchránil věci za několik tisíc korun.

por. Petr Vala, 23. prosince 2022.

