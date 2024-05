Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tisíce motorkářů míří na jižní Moravu v rámci Super Rally 2024

KRAJ: Policisté budou dohlížet na dopravu i veřejný pořádek.

Jihomoravští policisté se chystají na opatření v souvislosti s konáním akce Superrally 2024, která se do České republiky vrací po 7 letech. Od středy začnou najíždět do Pasohlávek motorkáři z celé Evropy. Nejen na příjezd či nedělní odjezd majitelů motocyklů značky Harley-Davidson budou dohlížet jihomoravští policisté. Připravena bude speciální pořádková jednotka, v okolních obcích budou posílené hlídky obvodních oddělení, nasazen bude i moto-tým, který se zaměří na průjezdnost komunikací i na nesprávné předjíždění, požívání alkoholu či omamných látek či na způsob jízdy. V pohotovosti budou také cizinečtí policisté, kriminalisté či tlumočníci. Komunikace mezi kruhových objezdem u Aqualandu Moravia směrem na Pasohlávky bude zjednosměrněná (viz nákres). Řidiči by na komunikaci I/52 i příjezdových trasách měli počítat s vyšším provozem motorek.

13.05.2024, mjr. Pavel Šváb

Odkazy do noveho okna Super Rally 2024 Detailní náhled

vytisknout e-mailem