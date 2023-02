Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidička srazila cyklistu

HODONÍNSKO: Hledáme svědky popisované nehody v Hodoníně.

Dopravní policisté hledají případné svědky nehody, která se odehrála v pondělí 13. února 2023 v 15:24 hodin v Hodoníně u nákupního centra Cukrovar. Přímo před prodejnou Deichmann vyjížděla řidička tmavého osobního vozidla Hyundai i30 z parkovacího místa. Při couvání zřejmě přehlédla za sebou přijíždějícího cyklistu, do kterého narazila a cyklista upadl na vozovku. Později byl převezen na ošetření do nemocnice. Případní svědci, kteří nehodu viděli a mohli by nám pomoci objasnit nehodový či případnou míru zavinění, se nám mohou ozvat na telefon 724 275 039 nebo přímo na linku 158.

Jinou nehodu policisté zaznamenali v pondělí 20. února 2023 v 7:35 hodin v Hodoníně na Národní Třídě. Na autobusové zastávce ve směru od vlakového nádraží ke světelné křižovatce řidič autobusu MHD poškodil bílé vozidlo Audi Q7. Než však řidič autobusu na tuto událost zareagoval a chtěl řešit, tak řidič poškozené audiny odjel, aniž by si poškození svého vozidla všiml. Hledáme majitele nebo řidiče poškozeného vozidla. Ozvat se může na telefon 724 275 039 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 23. 2. 2023

