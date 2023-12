Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič nadýchal tři promile

VYŠKOVSKO: Na kličkujícího šoféra policisty upozornili polští kamioňáci. /VIDEO/

Vlastním očím nemohla v pondělí ráno uvěřit osádka polského kamionu jedoucího po dálnici D46 poblíž Vyškova. Ta před sebou v pravém jízdním pruhu ve směru na Brno náhle spatřila podezřele jedoucí automobil, jehož řidič si na dálnici počínal velmi nebezpečně. Hazardér za volantem mimo jiné na dálnici riskantně kličkoval, kdy opakovaně přejížděl i do levého rychlejšího pruhu. Šťastnou náhodou ale k žádnému karambolu nedošlo. Svědci ale na nic dalšího nečekali a bleskově zalarmovali policisty na tísňové lince. Nebezpečnou situaci naštěstí vyřešil sám šofér, kdy z dálnice sjel na čerpací stanici. Tam už oba cizinci raději pohotově zasáhli. Překvapenému muži pohotově vzali klíčky od vozu a vyčkali do příjezdu hlídky. Výsledek dechové zkoušky pak už nikoho z přítomných nepřekvapil. Kontrolovaný řidič vyškovským dopravním policistům nadýchal hodnoty kolem tří promile alkoholu v dechu. Výsledek zkoušky se ale muž snažil obhájit tím, že alkohol měl vypít až po zastavení. To ale policistům záhy osvětlí výsledek z provedených krevních odběrů, kterým se řidič podrobil. Podle míry ovlivnění alkoholem pak budou následovat i patřičné sankce.

por. Petr Vala, 22. prosince 2023.

Související dokumenty Vyjádření - Řidič nadýchal tři promile.mp3

Velikost souboru:2,7 MB / formát MP3

