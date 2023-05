Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pro víno nepřišel

BŘECLAVSKO: Zloděj se spokojil s pokladničkou se zajímavou finanční hotovostí.

Možná chuť na pár sklenek dobrého moku přilákala zatím neznámého pachatele do Valtic. Tam se zloděj po poničení dveří vloupal do vinného sklepa jedenašedesátiletého majitele. Jenže až do podzemních útrob objektu pravděpodobně ani nedorazil. Ve vstupní místnosti, která slouží jako bar s posezením, našel malou pokladničku, v níž byla uložena zajímavá finanční hotovost. Spokojený zloděj ji sebral, a aniž by snad ochutnal z vinařovy produkce, zmizel. Majiteli tak způsobil škodu za nejméně dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 15. května 2023

