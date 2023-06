Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Motorkář na místě zemřel

VYŠKOVSKO: Dvaapadesátiletý šofér se podle zjištění policistů nevěnoval řízení.

Tragicky skončila ranní dopravní nehoda motorkáře na silnici mezi Holubicemi a Slavkovem. Jeden z trojice motorkářů jedoucích směrem do Slavkova se podle zjištění policistů nevěnoval řízení, sjel mimo vozovku a do příkopu, kde havaroval. Dvaapadesátiletý motorkář si pádem způsobil zranění, kterým na místě podlehl. Komunikace byla v průběhu vyšetřování nehody průjezdná jedním jízdním pruhem. Řidiči směřující do Brna museli na objízdnou trasu přes Velešovice. Vyšetřování nehody bylo v poledne ukončeno. Komunikace je plně průjezdná.

por. Bohumil Malášek, 14. června 2023

