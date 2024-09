Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Drzost mu nechyběla

Brno: Kradl, co mu přišlo pod ruce.

Třiatřicetiletý muž si od kriminalistů vyslechl obvinění, za tří měsíční putování po obchodech bez placení. Obviněný navštěvoval různé obchody v Brně, převážně s drogistickým zbožím nebo parfumerie. Na začátku v jeho kapsách nebo v taškách které si překrýval mikinou, končily toaletní vody do tisíci koruny. Ale později se už se ani neobtěžoval parfémy schovávat. Přišel do prodejny, vzal dva značkové produkty, k tomu ještě čtyři toaletní vody vše celkové hodnotě téměř čtrnáct tisíc korun a odešel. Za květen a červen odcizil jednadvacet pánských voňavek i nějakou tu rtěnku nebo oční stíny. V červenci se už zaměřil na jiný sortiment a to horkovzdušnou pistoli, bezdrátová sluchátka, zahradní nůžky, brusku nebo lego. V srpnu si vzal zřejmě dovolenou a začal se začátkem školního roku. Prvního záři navštívil obchod, kde vzal různé dívčí oblečení a odešel opět bez zaplacení. Za své putování způsobil celkově škodu za více jak padesát tisíc korun. Muži hrozí pobyt za mřížemi, kde již za majetkovou trestnou činnosti několikrát skončil.

Video pod článkem.

nprap. Petra Hrůzová, 11. září 2024

Související dokumenty Video - Troufalý rozhodně byl.mp4

Velikost souboru:22,8 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem