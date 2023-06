Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do cesty mu vběhla srna

BŘECLAVSKO: Policisté zjišťuji totožnost zraněného cyklisty.

Břeclavští dopravní policisté od včerejška objasňují okolnosti zranění neznámého cyklisty. Toho v pátek krátce před dvaadvacátou hodinou nalezla ležet v bezvědomí na účelové komunikaci z Popic na Uherčice projíždějící řidička. Nedaleko zraněného cyklisty ležela v trávě také čerstvě sražená srna. Je tedy pravděpodobné, že vběhla cyklistovi do jízdní dráhy a došlo ke střetu. Protože je cyklista stále v bezvědomí a neměl u sebe žádné doklady, nepodařilo se jej policistům ztotožnit. Žádají proto veřejnost o pomoc. Cyklista je mladý muž ve věku 30 až 35 let, štíhlé postavy, tmavých krátkých vlasů. Na sobě měl černé tričko s krátkými rukávy a světlé plátěné kraťasy. Pomoci identifikovat by jej mohlo zejména jeho kolo. Jedná se o černé gravel kolo zn. Giant, model Revolt. Pokud tedy máte informace, kdo by mohl být zraněný cyklista, volejte tísňovou linku 158.

por. David Chaloupka, 24. června 2023

